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Белый дом не увидел «американский след» в свержении власти в Бангладеше

США отвергли обвинения в причастности к смене власти в Бангладеше

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Власти США не оказывали какое-либо влияние на ситуацию в Бангладеше, где правительство во главе с премьер-министром Шейх Хасиной ушло в отставку после массовых беспорядков, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости. По ее словам, переформатирование власти в южно-азиатской республике состоялось по решению ее жителей.

«Никак не участвовали. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединенных Штатов были вовлечены в эти события, — попросту ложны», — отметила Жан-Пьер.

Массовые волнения студентов охватили Бангладеш в конце июля в знак протеста против системы квот на трудоустройство в государственных органах для членов семей ветеранов, якобы выгодной сторонникам премьера Хасина. Демонстрации постепенно переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для подавления акций привлекли армию. В начале августа премьер Бангладеша выехала из страны, что привело к остановке протестов. Впоследствии в стране начало действовать временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом.

Ранее уход премьера Бангладеша в отставку связали с действиями США.

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Беспорядки в Бангладеш
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