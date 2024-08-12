В Польше нашли замену Дуде

В польских президентских выборах 2025 года может принять участие глава партии «Гражданская платформа», входит в правящую коалицию, премьер-министр Дональд Туск, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В эфире телеканала TVN он отметил, что руководитель кабмина республики рассматривается как один из вероятных претендентов.

«Думаю, что это разговор не короткий. Это значит, что «Гражданская платформа» имеет несколько прекрасных кандидатов во главе с Дональдом Туском», — пояснил Сикорский, отвечая на вопрос о своей возможном участии в президентской кампании.

Он добавил, что в настоящее время кандидат в президенты от «Гражданской платформы» все еще не определен. Сикорский подчеркнул, что претендент будет согласован в начале 2025 года.

Президентские выборы в Польше пройдут в связи с истечением срока полномочий действующего президента Анджея Дуды. Политик занимает пост уже два срока и более не сможет участвовать в выборах. При этом Туск еще весной 2024 года исключал возможность своего президентства. По словам премьера Польши, он поддержит кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Ранее президент Польши предупредил о риске войны между Россией и Западом.