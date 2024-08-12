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Трамп заявил об упадке США

Трамп заявил, что нация США находится в упадке

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Yuki Iwamura/Pool via Reuters

Нация США находится в упадке. Об этом в социальной сети X заявил бывший президент Соединенных Штатов и кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом?» — задался он вопросом, обратившись к американцам.

По мнению экс-главы Белого дома, экономика страны «разрушена», ее границы «стерты».

«Мы — нация в упадке», — написал он.

Политик также отметил, что США необходимо сделать снова доступной, безопасной и великой страной.

До этого Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что Соединенные Штаты переживают ужасные времена из-за действующего президента США Джо Байдена.

Он подчеркнул, что не собирается позволять этому ужасу продолжаться.

Ранее Трамп назвал Байдена «кучей дерьма».

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