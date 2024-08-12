Скончался бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Бывший первый секретарь Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ Виктор Мишин, который возглавлял его с 1982 по 1986 год, скончался. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пишет ТАСС.

«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сообщил он.

По словам лидера КПРФ, Мишин работал организатором комсомольских мероприятий, в том числе на Олимпиаде 1980 года в Москве.

Зюганов также подчеркнул востребованность в наше время опыта таких комсомольских руководителей, как Мишин.

В июне самому лидеру КПРФ исполнилось 80 лет. Он признался, что не планирует уходить на пенсию в ближайшее время. По его мнению, люди с таким опытом нужны стране.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову звания Героя Труда.

Ранее Зюганов поделился видением идеальной молодой семьи в России.