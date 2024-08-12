В ЦАХАЛ прокомментировали сообщения о готовности армии Израиля

Израиль cерьезно относится ко всем угрозам своих противников и следит за их заявлениями. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

По его словам, израильские вооруженные силы «находятся в состоянии высшей готовности в обороне и нападении и будут действовать по указаниям политического руководства» страны.

Хагари также отметил, что все указания для населения Израиля пока остаются прежними, новых распоряжений, несмотря на сохраняющуюся угрозу, нет.

«На данный момент нет никаких изменений в защитных инструкциях тылового командования. Если будут такие указания, мы сообщим об этом немедленно», — сказал представитель ЦАХАЛ.

До этого израильская разведка сообщила, что Иран может ударить по Израилю до 15 августа.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни.

Ранее Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе.