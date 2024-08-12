В Норвегии оценили перспективы членства в ЕС

В Норвегии наблюдается снижение количества сторонников европейской интеграции, передает ABC Nyheter. По опросу Opinion, если бы страна вновь организовала референдум о вступлении в Евросоюз, то «за» проголосовали бы лишь 30% респондентов — это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию, 56% жителей Норвегии выступили против присоединения государства к ЕС, а еще 14% пока не определились с ответом. Как отметил консультант Opinion Мартин Стуббан, уменьшение сторонников интеграции связано с уходом конфликта на Украине на второй план.

«Определенная степень позитивности в ЕС возникла в результате российско-украинского противостояния <...> сейчас мы переживаем лето, характеризующееся большим количеством международных дел, особенно того, что происходит в США и на Ближнем Востоке. Украина отошла на второй план», — заметил эксперт.

Норвегия дважды организовывала референдум по вопросу вступления в ЕС, в последний раз в 1994 году. В обоих случаях большинство жителей страны выступали против. Тем не менее Норвегия входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли и является частью Европейской экономической зоны.

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