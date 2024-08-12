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Трамп вернулся в соцсеть Илона Маска

Трамп вернулся на Х в преддверии интервью с Илоном Маском

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Marco Bello/Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп впервые опубликовал пост на X (бывший Twitter) в 2024 году. Первым за почти год сообщением от политика стало новое предвыборное видео, в котором он призывает голосовать за него в ноябре.

«Они пытаются заставить меня замолчать, потому что я никогда не позволю им заставить вас замолчать», — говорит экс-президент в ролике.

Следом появился еще один пост от Трампа, в котором он задается вопросом о том, как сильно пострадала Америка после прихода к власти Джо Байдена. В частности, политик подмечает, что американская нация находится в упадке, а границы страны фактически стерты.

Кроме того, Трамп добавил в своем X и анонс его предстоящего интервью с предпринимателем, владельцем этой социальной сети Илоном Маском. Их разговор будет транслироваться на платформе 12 августа в 20.00 по местному времени (3.00 13 августа по мск).

Маск после приобретения Twitter снял с Трампа перманентный бан в соцсети, который экс-президент США получил после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор политик публиковал пост лишь однажды — свой тюремный снимок в августе 2023 года. Обычно Трамп предпочитает пользоваться собственной соцсетью Truth Social, созданной в ответ на его бан на популярных платформах.

Ранее Маск сделал выбор между Трампом и Харрис.

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Выборы в США — 2024
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