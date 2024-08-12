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Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу

Шойгу: РФ и Белоруссия должны вместе противостоять коллективному Западу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что объединенный Запад представляет собой союз из более чем 50 стран, которые участвуют в обучении, а также ведении боевых действий. Соответствующее заявление он сделал на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

«Многие операции планируются западными штабами. Поэтому нам тут надо, как и прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу», — сказал он.

12 августа сообщалось, что в Москве прошла встреча Государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича и секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. По ее итогам Шойгу отметил, что «сотрудничество Беларуси и России не бумажное, оно наполнено серьезными делами».

Ранее сообщалось, что секретари Совбезов России и Белоруссии обсудили украинский конфликт.

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