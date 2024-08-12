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США намерены надавить на Мадуро для «возвращения» Венесуэлы на путь демократии

Госдеп: США изучают варианты давления на президента Венесуэлы Мадуро

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Ariana Cubillos/AP

США намерены надавить на президента Венесуэлы Николаса Мадуро для «возвращения» Боливарианской республики на путь демократии. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии. И мы продолжим поступать таким образом», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

1 августа переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами, которые были начаты в Катаре. Политик отметил, что вне зависимости от результатов диалога экономические отношения с США будут продолжаться.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в ходе тайных переговоров предложили Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. По данным издания, Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинений в причастности к наркотерроризму, которые выдвинуло министерство юстиции США в 2020 году.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.

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