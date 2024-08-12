США намерены надавить на Мадуро для «возвращения» Венесуэлы на путь демократии

США намерены надавить на президента Венесуэлы Николаса Мадуро для «возвращения» Боливарианской республики на путь демократии. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии. И мы продолжим поступать таким образом», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

1 августа переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами, которые были начаты в Катаре. Политик отметил, что вне зависимости от результатов диалога экономические отношения с США будут продолжаться.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в ходе тайных переговоров предложили Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. По данным издания, Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинений в причастности к наркотерроризму, которые выдвинуло министерство юстиции США в 2020 году.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.