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Секретари Совбезов РФ и Белоруссии обсудили сотрудничество двух стран

Белта: в Москве прошли переговоры секретарей Совбезов России и Белоруссии

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Виктор Толочко/РИА Новости

В Москве прошла встреча Государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича и секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом сообщает агентство Белта.

«Стороны обсудили широкую повестку в сфере безопасности и подтвердили нацеленность на всестороннее укрепление стратегического партнерства», — говорится в публикации.

По итогам встречи Вольфович заявил, что «Беларусь и Россия доказывают всем и показывают всем, что мы являемся настоящими стратегическими партнерами во всех сферах национальной безопасности».

В свою очередь, Шойгу отметил, что «сотрудничество Беларуси и России не бумажное, оно наполнено серьезными делами».

12 августа сообщалось, что белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил отправились в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Учения пройдут на полигоне «Ашулук» в Астраханской области, в них примут участие около 4 тысяч военных и 150 единиц техники.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной.

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