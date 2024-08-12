Белоруссия указала ЕС на маркировку европейских производителей на сбитых дронах ВСУ

В МИД Белоруссии вызвали поверенного в делах Евросоюза в республике Стена Нерлова, причиной стало нарушение воздушного пространства страны беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что белорусская сторона довела до европейского дипломата позицию Минска по этому вопросу.

«Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников», — сказано в заявлении МИД.

Как заявили в пресс-службе, белорусская сторона также обратила внимание Нерлова на то, что «подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением», в том числе на государства Евросоюза.

Там добавили, что Белоруссия призывает ЕС «принять все возможные меры своего влияния» на руководство Украины с целью предотвращения подобных действий в дальнейшем.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».