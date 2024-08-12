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Иноагент Яшин — иноагенту Дудю: призывал к переговорам, потому что выпал из контекста

Яшин заявил, что выпал из контекста в момент призыва к переговорам РФ и Украины

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший муниципальный депутат и оппозиционер Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) оправдался за слова о необходимости начать мирные переговоры между РФ и Украиной. Он объяснил свое заявление в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом), которое появилось на YouTube-канале последнего.

По словам Яшина, он не имел в виду, что Украина должна отказаться от возвращения утраченных территорий в обмен на завершение боевых действий.

«Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться», — подчеркнул бывший муниципальный депутат.

Как сказал оппозиционер, в момент призыва к переговорам он «выпал из контекста». В то же время Яшин обратил внимание, что только Киев может решить, когда и в каком формате должны начаться переговоры.

1 августа Москва и западные страны провели крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, осужденных в РФ, Белоруссии, США, Польше, Норвегии, Германии и Словении.

В рамках сделки в РФ вернулись десять граждан. В Германию и США, в свою очередь, вернулись 13 и три человека соответственно. При этом среди тех, кого получили западные государства, оказался и Яшин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин отказался вести переговоры с Украиной.

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