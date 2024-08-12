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В США заявили, что до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов

Fox News: до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов

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Iranian Army Office/Global Look Press

Иран может совершить атаку на Израиль менее чем через 24 часа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Иран может атаковать Израиль в течение следующих 24 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом свидетельствуют источники на местах. При этом не уточняется, как именно будет совершена атака.

До этого представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что военные Израиля находятся в полной боевой готовности и продолжают активные действия на всех границах. По ее словам, израильские военные следят за обстановкой на Ближнем Востоке, в первую очередь за действиями Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», и готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации.

Замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024» заявил, что Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории.

Ранее на Западе допустили, что президент Ирана пытается не дать КСИР нанести прямой удар по Израилю.

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