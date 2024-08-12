В США заявили, что до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов

Иран может совершить атаку на Израиль менее чем через 24 часа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Иран может атаковать Израиль в течение следующих 24 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом свидетельствуют источники на местах. При этом не уточняется, как именно будет совершена атака.

До этого представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что военные Израиля находятся в полной боевой готовности и продолжают активные действия на всех границах. По ее словам, израильские военные следят за обстановкой на Ближнем Востоке, в первую очередь за действиями Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», и готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации.

Замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024» заявил, что Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории.

Ранее на Западе допустили, что президент Ирана пытается не дать КСИР нанести прямой удар по Израилю.