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Во Франции призвали прекратить финансирование Украины

Филиппо призвал не финансировать Киев после скандала со взяткой в минэнерго

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Shutterstock

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз должен прекратить финансировать Украину из-за коррумпированности страны. Об этом политик написал в соцсети Х.

Причиной для такого заявления стал недавний скандал со взяткой заместителя министра энергетики. Филиппо отметил, что Евросоюз выписал Украине новый чек на €4,2 млрд. В эту сумму вошли порядка 800 миллионов, которые вложила Франция.

«Вот куда идут наши деньги! Давайте остановим это абсолютное безумие, более ни цента туда», — заявил политик.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании неназванного заместителя главы минэнерго Украины при получении взятки в $500 тыс. Всего в ведомстве четыре заместителя министра.

По данным СБУ, чиновник злоупотребил своими полномочиями и за эту сумму пообещал беспрепятственно передать в пользование руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна горнодобывающее оборудование, которое находилось в шахтах Покровского района Донецкой народной республики.

Ранее во Франции призвали страну выйти из Евросоюза.

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