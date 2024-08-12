Помощник президента РФ встретился с вице-премьером Сербии

Помощник президента России Юрий Ушаков провел в Москве встречу с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы российского государства.

В пресс-службе заявили, что стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества двух стран.

9 августа президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Его стоимость оценивается в $2,4 млрд.

Данное решение вызвало серьезные разногласия в республике. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович посчитал, что таким образом Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее Вучич заявил об очень хороших отношениях между РФ и Сербией.