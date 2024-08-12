Лукашенко предложил наказывать за оскорбления в свой адрес

В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбления, насилие, угрозы и клевету в адрес президента страны. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в белорусский парламент глава государства Александр Лукашенко.

В соответствии с предложением Лукашенко, за насилие, либо угрозу насилием, ликвидацию или повреждение имущества в отношении президента Белоруссии, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий, злоумышленнику будет грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Законопроект также предусматривает ответственность за распространение сведений о местонахождении или перемещении подразделений армии Белоруссии в период проведения контртеррористической операции, а также действия чрезвычайного или военного положения.

До этого сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным сложившуюся политико-военную ситуацию.

Ранее в МИД РФ раскрыли подробности беседы Белоусова с шефом Пентагона Остином.