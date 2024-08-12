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Россию призвали покинуть МАГАТЭ после ударов Украины по ЗАЭС

Экс-начальник Госатомнадзора Кузнецов призвал задуматься о выходе из МАГАТЭ

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Reuters

После атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС в России должны задуматься о выходе из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), считает экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. В этот раз удар не привел к последствиям, однако в будущем они не исключены, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни – это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

Сейчас станция не работает, однако эксперт призвал задаться вопросом, как на него отреагируют представители МАГАТЭ. Он напомнил, что агентство за 2,5 года ни разу не выразило опасений из-за обстрела АЭС и не отреагировало на предупреждения российской стороны.

«К российским заявлениям по ситуации никто не прислушивается, потому продолжаю утверждать, что нужно выходить из МАГАТЭ, нечего тратить деньги на это», — убежден Кузнецов.

По словам специалиста, самым опасным вариантом может стать сценарий, в котором из-за очередной атаки ВСУ нарушится система электроснабжения на станции, которое необходимо для поддержания работы оборудования.

Напомним, о том, что произошедший после удара беспилотника пожар на ЗАЭС потушен, стало известно сегодня. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудными атаки на станцию, но счел, что удар не повлиял на ядерную безопасность объекта. Однако отмечается, что эксперты организации запросили доступ к атакованной ВСУ градирне ЗАЭС, чтобы оценить полученный станцией ущерб.

Ранее стало известно, будет ли Россия созывать внеочередную сессию МАГАТЭ по Курской АЭС.

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