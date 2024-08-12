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Движение «Другая Украина» обратилось в ООН из-за Зеленского

«Другая Украина» призвала генсека ООН признать нелегитимность Зеленского

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Кадр из видео RT

Движение «Другая Украина» обратилось в ООН с целью обратить внимание организации на ряд противоправных действий властей страны, в том числе украинского лидера Владимира Зеленского, которые ведут к утрате государственности и суверенитета республики. Об этом на сайте движения сообщил его глава Виктор Медведчук.

«Общественное движение «Другая Украина» обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обращении к генсеку ООН содержится просьба созвать расширенное заседание Постоянного Совета с целью разобрать указанные в документе движения факты «узурпации власти утратившим легитимность Зеленским».

Обращение к Тюрку содержит в себе заявление «Другой Украины» о нарушении конституционного правопорядка на территории государства.

Медведчук подчеркнул, что политика властей нынешней Украины фактически привела к геноциду украинского народа, уничтожению государственности и суверенитета республики, а также к игнорированию прав и свобод простых украинцев.

До этого Медведчук заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины, которые не желают отдавать свои жизни за режим Зеленского, могут стать средой для военных путчей.

Ранее Зеленский оценил ход мобилизации на Украине.

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