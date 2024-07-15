Зеленский оценил ход мобилизации на Украине

Мобилизация на территории Украины осуществляется в соответствии с планом, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он прокомментировал ситуацию с призывом граждан на военную службу в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале офиса главы государства.

По словам украинского лидера, сейчас одна из главных проблем с набором людей в армию заключается в нехватке тренировочных площадок. Речь идет об объектах, которые используются для обучения новобранцев.

«Можно ли их (тренировочные площадки — «Газета.Ru») расширить? Уже идет расширение», — сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание, что Киев и Варшава договорились об обучении украинских бойцов за пределами страны. Пункт о тренировках содержится в двустороннем соглашении Украины и Польши по безопасности, которое было подписано 8 июля.

15 июля агентство Reuters со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщило об ускорении темпов мобилизации в стране. В материале уточняется, что в мае и июне уровень призыва вырос более чем в два раза по сравнению с мартом и апрелем.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.