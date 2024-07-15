Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил ход мобилизации на Украине

Зеленский заявил, что мобилизация на Украине идет по плану

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Мобилизация на территории Украины осуществляется в соответствии с планом, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он прокомментировал ситуацию с призывом граждан на военную службу в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале офиса главы государства.

По словам украинского лидера, сейчас одна из главных проблем с набором людей в армию заключается в нехватке тренировочных площадок. Речь идет об объектах, которые используются для обучения новобранцев.

«Можно ли их (тренировочные площадки — «Газета.Ru») расширить? Уже идет расширение», — сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание, что Киев и Варшава договорились об обучении украинских бойцов за пределами страны. Пункт о тренировках содержится в двустороннем соглашении Украины и Польши по безопасности, которое было подписано 8 июля.

15 июля агентство Reuters со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщило об ускорении темпов мобилизации в стране. В материале уточняется, что в мае и июне уровень призыва вырос более чем в два раза по сравнению с мартом и апрелем.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами