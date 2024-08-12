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Путин высказался о развитии системы равной безопасности в мире

Путин: РФ готова работать над развитием системы равной безопасности в мире

Россия выступает за совместное со своими партнерами развитие системы мировой безопасности, заявил в приветственном обращении к участникам форума «Армия-2024» президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы... дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — сказал российский лидер.

Он отметил, что форум посетили делегации из десятков стран, а также представители более чем 120 предприятий. По мнению Путина, это говорит о широком международном охвате и открытости государств и бизнеса к диалогу.

Военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в Московской области. В нем участвуют делегации из 83 стран, и 39 из них возглавляют руководители минобороны и начальники генеральных штабов. На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Ирана, Индии, Китая.

Ранее Путин рассказал о российских «ноу-хау» в области военной техники.

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