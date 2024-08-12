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Заявление Германии о скорой войне с Россией сочли началом боевой подготовки

Политолог Светов: заявление о войне с РФ — не популизм, Запад к этому готовится

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Страны НАТО боятся Россию, поэтому они действительно начали готовиться к вооруженному конфликту, считает политолог и журналист Юрий Светов. Так в беседе с 360.ru он прокомментировал заявление Германии о войне с РФ через пять лет.

Напомним, такое мнение озвучил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс. По его мнению, ФРГ следует готовиться к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться через пять лет. Светов считает, что подобными заявлениями он добивается наращивания финансирования в преддверии подготовки к принятию бюджета. Так делают все министры западных стран, пытаясь аргументировать необходимость в дополнительных средствах мнимыми угрозами со стороны России и Китая, считает политолог.

Эта тактика раздула военный бюджет США более чем до $800 млрд, в ФРГ эта цифра также растет, отметил Светов. По его мнению, на фоне спецоперации на Украине западные страны опасаются, что Россия не будет мириться с приближением НАТО к своим границам и станет отвечать на эти угрозы. Также они стремятся к тому, чтобы присоединить к альянсу все европейские территории и взять контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом, убежден эксперт.

«Они готовятся к этому. Они твердо убеждены, что это надо делать. Поэтому это не популизм, это боевая подготовка», — заключил Светов.

Ранее в Британии предрекли начало новой мировой войны.

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