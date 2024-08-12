Сербию могут в ближайшие дни пригласить на саммит БРИКС в Казани

Сербское руководство рассчитывает получить официальное приглашение на казанский саммит БРИКС в ближайшие дни. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума», — сказал политик.

С 12 по 15 августа Вулин будет находиться в РФ с рабочим визитом. В рамках поездки вице-премьер встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой Минпромторга Антоном Алихановым. Также ожидается встреча с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и представителями сферы безопасности.

XIV Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. На нем могут принять решение о принятии в объединение Венесуэлы.

Ранее РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань.