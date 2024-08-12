В Сербии считают БРИКС альтернативой ЕС

БРИКС стал для Сербии альтернативой ЕС, поскольку организация «ничего не требует» и может предложить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Эта организация ничего не требует от Сербии, а может предложить больше, чем мы просим. А ЕС требует от нас всего, но я уже не уверен, что нам предлагает. БРИКС — это наш шанс и реальная альтернатива», — подчеркнул он.

Вулин отметил, что выступает за то, чтобы Сербия рассмотрела возможности БРИКС и взвесила возможности более тесного сотрудничества с государствами — членами объединения.

До этого Вулин заявил, что посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом 12-15 августа. Он подчеркнул, что в рамках поездки встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой Минпромторга Антоном Алихановым. Также ожидается встреча с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и представителями сферы безопасности.

Ранее Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным.