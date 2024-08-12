В Британии оценили роль Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область

Украинский лидер Владимир Зеленский давил на генералов вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке нападения на Курскую область, а сама атака, будучи крайне рискованной, вряд ли изменит положение вещей на фронте, считает сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк. Об этом он написал в статье для британской газеты Times.

«В Киеве уже многие месяцы не является тайной то, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами», — полагает обозреватель.

По мнению Кларка, использование соединений в Курской области нерационально, особенно на фоне активного наступления российской армии в Донбассе, и не сможет переломить ход конфликта.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что российские военные заполучили технику НАТО в Курской области.