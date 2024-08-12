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В Австралии заявили о вмешательстве во внутренние дела страны

Разведка: дружественные государства вмешиваются во внутренние дела Австралии

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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Несколько стран, считающихся союзниками Австралии, активно вмешиваются в ее внутренние дела. Об этом заявил глава австралийской внутренней разведки Майк Берджесс в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что такая ситуация представляет собой угрозу для граждан Австралии, поскольку среди этих стран есть те, с которыми у Австралии дружеские отношения.

«Мы зафиксировали вмешательство как минимум трех-четырех государств в дела австралийских сообществ. Некоторые из них могут вас удивить, так как они являются нашими партнерами», — отметил Берджесс.

Он также предупредил, что если подобные действия продолжатся, он будет вынужден обнародовать список этих стран и обратиться к ним публично.

12 июля сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами, заподозрив их в шпионаже. Под стражей оказались 62-летний мужчина и его 40-летняя жена. Их задержали в собственном доме в Брисбене.

Ранее в Германии сообщили о проблемах разведки из-за жары.

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