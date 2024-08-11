Президент Украины Владимир Зеленский решил напасть на Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — заявил он.

По мнению эксперта, Зеленский таким образом пытается показать своим западным партнерам, что он все еще готов нанести урон российским войскам. Таким образом, действия киевских властей представляют собой жест отчаяния, заключил эксперт.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее ирландский журналист заявил о бессмысленности действий ВСУ в Курской области.