В Грузии удивились решению США перенести совместные учения

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в ходе встречи с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести совместные военные учения. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с американской делегацией. Сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси 9 августа.

«Я выразил удивление тем, что учения «Достойный партнер-2024» были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году», — заявил он.

Чиковани добавил, что сотрудничество в военной сфере между двумя странами полезно не только для Грузии, но и для США.

В начале июля США из-за пересмотра двусторонних отношений государств на фоне последних разногласий отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner («Благородный партнер»). В Вашингтоне заявили, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии.

Ранее в Грузии заявили, что перенос военных учений США плохо скажется на республике.