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Байден оценил перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке

Байден: ситуация на Ближнем Востоке может легко перерасти в региональную войну

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в региональную войну. Об этом сообщает CBS.

По мнению Байдена, прекращение огня в секторе Газа до того, как он покинет свой пост в январе 2025 года, все еще возможно. Президент добавил, что его план, который поддержали в G7 и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), все еще жизнеспособен.

Байден добавил, что работает вместе со своей командой каждый день над тем, чтобы ситуация в регионе не переросла в войну.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шансы на мирное соглашение по сектору Газа выросли после расправы над «некоторыми экстремистскими элементами».

Отвечая на вопрос, как повлияет на ход переговоров покушения на командира «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, политик отметил, что шансы увеличились. Он добавил, что «некоторые из экстремистских элементов», которых больше нет, выступали против сделки.

Ранее Байден прокомментировал устранение главы политбюро ХАМАС.

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