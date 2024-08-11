Основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что основатель правящей парламентской партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встретиться с сенаторами из США. Об этом сообщает RT.

По словам Кобахидзе, Иванишвили лично объяснил американским партнерам причины отказа, но не стал их разглашать.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обеих стран.

По его словам, за последние три-четыре года многое «пошло не так» в отношениях Тбилиси и Вашингтона, в связи с этим нужна перезагрузка.

Кобахидзе назвал контрпродуктивными слова конгрессмена от Республиканской партии Томаса Кина, который сравнил политику «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Грузинский премьер отметил, что для перезагрузки отношения между Тбилиси и Вашингтоном прежде всего должны быть справедливыми. По его словам, со стороны Грузии будут предприняты все возможные шаги для этого, главное — увидеть шаги, предпринимаемые американским правительством США.

Ранее в Грузии предотвратили покушение на Иванишвили.