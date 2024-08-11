На Западе назвали атаку ВСУ на Курcкую область «противоречащей здравому смыслу»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области является авантюрой высшего военного командования страны и последней попыткой Киева «вытеснить российские войска с суверенной территории» республики. Такую оценку дает телеканал Sky News.

В материале атака на российский регион называется «противоречащей здравому смыслу» и последней дерзкой попыткой Украины вытеснить ВС РФ со своей территории. Под руководством генерал-полковника Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ, Киев пошел на риск, говорится в тексте.

«Вместо того чтобы готовить свои войска к новой попытке штурма российских позиций на территории Украины, лидеры решили отправить своих солдат в Россию…» — пишет Sky News.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои с ВСУ идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. На следующий день, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии предупредили о решительном ответе Путина на атаку ВСУ под Курском.