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В Британии предупредили о решительном ответе Путина на атаку ВСУ под Курском

Sky News: президент Путин решительно ответит на атаку ВСУ в Курской области

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк предупредил о решительном ответе Москвы на атаку ВСУ в Курской области, поскольку Владимир Путин не может допустить реализации идеи захвата российской территории впервые с 1941 года. Соответствующее заявление он сделал в беседе с британским телеканалом Sky News.

«Идея захвата части их [России] территории впервые с 1941 года... Путин не может этого допустить», — заявил Кларк.

По его словам, Россия «будет контратаковать так решительно, как это будет необходимо, и эта битва станет еще более ожесточенной».

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои с ВСУ идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. На следующий день, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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