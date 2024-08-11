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В Молдавии заявили, что Санду держится у власти за счет событий на Украине

Экс-премьер Молдавии Кику: Санду держится у власти за счет событий на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил в эфире Exclusiv TV, что президент Молдавии Майя Санду остается у власти за счет событий на Украине и поддержки Запада.

По его словам, «Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала».

«Единственное, на чем держится Майя Санду, — это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров», — сказал Кику.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них. Если кто-то не согласен с подобными действиями, то, по словам Лунгу, они сталкиваются с давлением и репрессиями.

Президентские выборы в Молдавии должны состояться 20 октября.

Ранее в Молдавии рассказали, как страна может стать колонией ЕС.

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