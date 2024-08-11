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Рейтинг нового премьера Британии упал до минимума на фоне беспорядков

Рейтинг премьера Британии Стармера упал до минимума на фоне беспорядков

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Alastair Grant/AP

Рейтинг одобрения недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг самого низкого уровня с момента парламентских выборов на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta.

«На фоне того, как беспорядки распространяются по всей Великобритании, его популярность среди населения стала самой низкой с момента выборов», — заявил директор по политическим исследованиям компании Savanta Крис Хопкинс.

Согласно исследованию, наиболее высокий рейтинг одобрения действующего премьера был зафиксирован 28 июля, за день до начала беспорядков. К 4 августа показатели существенно упали, отмечается в материале. Также выросла доля британцев, которые не одобряют политику Стармера.

The Telegraph не уточняет, сколько британцев принимали участие в опросе.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем.

На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте.

Ранее премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране.

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