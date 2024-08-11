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Президент Ирана предложил обновить состав кабмина

Tasnim: президент Ирана Пезешкиан предложил почти полностью новый состав кабмина

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Iranian State Tv/Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил меджлису (парламенту) страны список политиков, из которых он предлагает сформировать новый состав кабинета министров. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В списке, предоставленном агентством, из предыдущего состава кабинета правительства числятся лишь глава министерства информации Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими.

На пост министра экономики назначен экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а министром иностранных дел может стать секретарь стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббас Арагчи, о возможном назначении которого Tasnim сообщало более месяца назад. Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде был предложен на пост главы минобороны.

На пост министра дорог и городского строительства Ирана предложена кандидатура замглавы соответствующего ведомства Фарзане Садег, которая также является секретарем Высшего совета Ирана по городскому строительству и архитектуре.

До этого депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием. Политик сделал такой вывод основываясь на «уверенности», с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке.

Ранее президента Ирана заподозрили в попытке отказаться от удара по Израилю.

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