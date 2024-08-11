Стало известно, когда Макрон может назначить нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны после 15 августа, при этом правительство будет сформировано до конца месяца. Об этом сообщила Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон назвал середину августа в качестве крайнего срока для принятия решения по кандидатуре премьер-министра.

По данным газеты, среди кандидатов на пост главы правительства рассматриваются бывший министр труд, возглавляющий регион О-де-Франс Ксавье Бертран, а также Бернар Казнев, который руководил был премьером Франции в 2016–2017 годах.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ранее Захарова заявила, что Макрон должен искупаться в Сене, чтобы заслужить доверие.