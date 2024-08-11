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В России предрекли Украине участь санитарной зоны

Глава крымского парламента Константинов: Украину ждет участь санитарной зоны РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что территорию Украины, которая не войдет в состав России, ждет участь санитарной зоны. Такое предположение он высказал в беседе с РИА Новости.

Он считает, что власти Украины делают все, чтобы превратить ее «остатки» в непригодную для жизни территорию.

«Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название «Украина», это не первый и не второй такой период», — заявил Константинов.

До этого зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область поставило точку в возможности проведения мирных переговоров, а также подтвердило необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. При этом свыше 4,4 тыс. человек из приграничных районов были размещены в пунктах временного размещения.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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