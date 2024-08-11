Экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта

Атака на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями для украинской армии и не изменит ход конфликта. Такое мнение в соцсети Х выразил отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

«Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их конец», — написал он.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в США заявили, что атака на Курскую область истощит ВСУ.