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Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация конгресса США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань

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Chiang Ying-ying/AP

Делегация членов палаты представителей США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань. Об этом говорится в сообщении МИД острова.

Делегация состоит из четырех женщин-парламентариев: Мэрилин Стрикланд, Джулии Браунли, Джилл Токуды и Жасмин Крокет. Отмечается, что они пробудут на Тайване с 11 по 15 августа.

Как следует из заявления, американских представителей примет глава администрации Тайваня Лай Циндэ, его заместитель Сяо Мэйцинь и глава МИД Линь Цзялун. Стороны намерены обсудить сотрудничество между сторонами и вопросы безопасности.

До этого китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет отдельным государством. Он пообещал ответные меры со стороны КНР на провокации сторонников независимости Тайваня.

Также сообщалось, что Китайская Народная Республика выступает против тайваньского сепаратизма и вмешательства извне.

Ранее в Госдепе объяснили поддержку Тайваня.

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