В Госдепе объяснили поддержку Тайваня

Военное сотрудничество с Тайванем выгодно Соединенным Штатам — особенно для американской промышленности и экономики. Об этом заявил руководитель пресс-службы государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Тайвань совершает крупные военные закупки у США на миллиарды долларов, указал представитель госдепартамента Миллер.По его словам, эти сделки не только способствуют поддержанию производства, промышленности и технологического сектора в Соединенных Штатах, но также имеют важное значение для региональной безопасности.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал тайванские власти к оплате услуг по обеспечению безопасности, однако Миллер отметил, что эти закупки играют ключевую роль и для экономики страны.

До этого Китай из-за Тайваня приостановил консультации по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.