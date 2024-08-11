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Историк объяснил шутку Рейгана о ядерном ударе по СССР

Историк Хлобустов: шутка Рейгана выдала его истинные цели в отношении СССР

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Dennis Cook/AP

Историк спецслужб Олег Хлобустов заявил, что неудачная шутка американского президента Рональда Рейгана, 40 лет назад объявившего о принятом им решении нанести ядерный удар по СССР, выдала его истинные устремления и была продолжением крайне агрессивной политики Вашингтона. Своим мнением он поделился в комментарии РИА Новости.

11 августа 1984 года занимавший на тот момент пост президента США Рейган сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР «через пять минут», которое позже было названо шуткой.

По словам Хлобустова, Рейган сразу после своей инаугурации стал показывать, что считает это своим главным делом — завершение холодной войны победой над СССР.

«Обращаясь к нации и не обращая внимание на то, что в студии горит транспарант «микрофон включен», Рейган, проверяя голос, взял и сказал, что отдал приказ нанести удар по СССР, и что до старта ракет остается пять минут. И только увидев, как позеленели операторы в студии, Рейган понял, что он сморозил что-то не то», — рассказал историк.

После этого глава Белого дома обратил внимание на горящее предупреждение о работающем микрофоне, извинился и заявил, что неудачно пошутил.

Хлобустов добавил, что тем самым «Рейган выдал наружу то, что сидело у него внутри».

Рейган официально вступил в должность главы государства в 1981 году в возрасте 69 лет. На этом посту он находился в течение двух сроков – до 1989 года.

Ранее экс-аналитик ЦРУ объяснил слова Рейгана о «начале бомбардировки России».

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