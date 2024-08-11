В Британии назвали самое рискованное решение Зеленского

Вторжение украинских военных в Курскую область застало врасплох западных сторонников Украины, в том числе США, и является самым рискованным решением украинского президента Владимира Зеленского на сегодняшний день. Об этом пишет британская газета The Times.

«На всем этом видны отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве уже много месяцев ни для кого не было секретом, что президент давил на своих военачальников, требуя начать летнее наступление», — говорится в статье.

Обозреватель издания Майкл Кларк считает, что Украина готова «жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление» Москве и целью данной операции является пиар.

По его словам, Зеленского могут подвергнуть критике «за впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженную технику», которая пригодилась бы больше в Донбассе.

Журналист добавил, что эта атака ВСУ не повлияет на ход боевых действий.

10 августа Зеленский заявлял, что украинская армия вытесняет боевые действия на территорию России и «возвращает справедливость».

6 августа украинские пересекли границу и зашли на территорию Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом.