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Трамп обвинил Харрис в воровстве идей

Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в копировании предвыборных обещаний

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его конкурентка на предстоящих президентских выборах Камала Харрис копирует его идеи.

«Камала Харрис только что скопировала мое предложение об отмене налогов на чаевые. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», — написал политик.

Он добавил, что в отличие от него Харрис не выполнит свое обещание, так как говорит это лишь из политических соображений.

До этого на митинге в Неваде заявила Харрис, что, если победит на выборах, добьется повышения минимальной оплаты труда и отменит налоги на чаевые. Также кандидат на место главы государства заявила, что ее предвыборная программа будет сфокусирована на экономике, а именно на мерах по снижению цен и укреплению экономики.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в ЕС призывали подготовить экономику к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

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