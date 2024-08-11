Премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил отпуск на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков, сообщил в субботу телеканал Sky News.

«Кир Стармер отменил свой отпуск на фоне того, как протесты продолжаются по всей стране», — сообщили журналисты.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Ранее посольство РФ призвало избегать граждан России массовых скоплений людей в Британии.