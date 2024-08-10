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МИД РФ отреагировал на фальшивое видео спецслужб Украины с Марией Захаровой

МИД: Захарова не предлагала передать ВСУ ЗАЭС в обмен на уход из Курской области

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинские спецслужбы использовали технологию «дипфейк» для создания фальшивого видео с выступлением официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, где она якобы заявляет о готовности передать Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил российский МИД в своем Telegram-канале.

По данным министерства, спецслужбы Украины при содействии Запада используют технологии «дипфейк» и искусственного интеллекта для того, чтобы распространять ложную информацию о ситуации в приграничных регионах России. Так, накануне в сеть попало фальшивое видео, на котором Захарова якобы предлагает передать Украине ЗАЭС в обмен на вывод украинских войск с территории Курской области.

«Подчеркиваем: М.В. Захарова ничего подобного никогда не произносила», — отметили в МИД.

Там добавили, что «обращение» дипломата является дипфеком, который склеен из видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля, и призвали доверять только официальным ресурсам МИД и Telegram-каналу Захаровой.

До этого правительство Курской области предупредило, что поступающие местным жителям звонки с предупреждением о захвате Курской атомной электростанции — информационная провокация со стороны украинских спецслужб.

Ранее россиянам рассказали о методах информационного влияния украинских спецслужб.

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