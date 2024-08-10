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В США утверждают, что Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис

NYT: Трамп позволяет нецензурную брань в адрес Камалы Харрис

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в частных беседах позволяет себе нецензурную брань в адрес своей соперницы от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников издания, они не раз слышали от Трампа нецензурные высказывания в адрес Харрис. В начале августа на ужине Трамп сказал, что журналисты приняли ошибочное мнение о поводу того, что он «стал добрее» после покушения, передал также источник.

До того телеканал CNN заявил, что бывший президент США Дональд Трамп не хочет бороться за избирателей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Всего на 50 штатов и Вашингтон будет 538 выборщиков, для победы нужно набрать 270. Количество для каждого региона индивидуально, оно связано с числом представителей региона в конгрессе и равно количеству избирательных округов штата. Например, у Техаса их 40, а у Калифорнии 54. Все колеблющиеся штаты этого года суммарно могут дать более 80 голосов коллегии выборщиков.

Ранее Трамп развеял беспокойство Байдена по поводу передачи власти в США.

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Выборы в США — 2024
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