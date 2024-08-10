В ОБСЕ отказались комментировать нападение на Поддубного

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Дейн Коруга заявил, что в деле о нападении на военкора Евгения Поддубного недостаточно информации, чтобы дать какую-либо оценку. Об этом сообщает РИА Новости.

Коруга напомнил, что в основе мандата представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ лежат принципы, закрепленные в принятых государствами-участниками организации документах. Также его полномочия основываются на международных стандартах. В частности, речь идет о Совместной декларации о свободе СМИ и демократии.

Поддубный был ранен во время освещения боев в Суджанском районе Курской области и его окрестностях. 7 августа машина, в которой находился военный корреспондент, подверглась атаке дрона.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эту информацию. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в посягательстве на жизнь военного корреспондента понесут неотвратимое наказание. Также дипломат добавила, что Россия требует от профильных международных организаций решительно осудить покушение на Поддубного.

Ранее Захарова подняла «всех россиян» на защиту страны.