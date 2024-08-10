МИД Белоруссии прокомментировал пролет над страной беспилотников Украины

Белоруссия будет в полной мере использовать свое право на самооборону и отвечать на любые провокации или враждебные действия. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Так в МИД прокомментировали уничтожение белорусскими силами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотников, залетевших в Белоруссию.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехват воздушных целей был произведен в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км. Он отметил, что часть воздушных целей была уничтожена российскими средствами ПВО под Ярославлем.

Лукашенко также сообщил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

9 августа президент Белоруссии отметил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.