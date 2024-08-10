В Киеве оценили решение о переброске белорусских военных к границе с Украиной

Решение о стягивании военнослужащих Белоруссии к границе с Украиной является попыткой помочь России и отвлечь внимание части украинских подразделений. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Впрочем, мне кажется, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций», — написал Коваленко.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что к границе с Украиной направятся подразделения спецназа и ракетные войска. В их число войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Минска на провокации со стороны Киева. Он отметил, что министерство обороны республики и генштаб уже получили поручения о проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государства.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.