Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в районы, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР поблагодарил страны и международные организации за выражение готовности оказать гуманитарную помощь.

При этом Ким Чен Ын добавил, что правительство страны считает самым важным опираться на собственные силы во всех сферах государственного управления. По его словам, при ликвидации ущерба от наводнения северокорейские власти собираются опираться на народ страны.

До этого в городе Дальнереченске Приморского края, где 6 августа ночью произошел прорыв дамбы в районе микрорайона Мясокомбинат, удалось предотвратить разрушение еще одной дамбы в другом районе. По данным мэра Сергея Старкова, около 22:30 по местному времени (15:30 мск) поступила информация о том, что «дамбу в микрорайоне ЛДК начинает промывать». По прибытии на место происшествия Старков увидел, что «вода активно поступала из-под дамбы, образовав проран». Благодаря оперативным мерам разрушение дамбы удалось остановить.

Ранее Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки.