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Бывший премьер Украины заявил, что «нацизм поднимает голову» в Европе

Экс-премьер Украины Азаров: нацизм поднимает голову в Европе

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Нина Зотина/РИА Новости

Идеология нацизма постепенно поднимает голову в Европе, в Латвии и Эстонии открывают мемориалы нацистам. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Нацизм поднимает голову в Европе», — считает он.

По словам Азарова, на братском кладбище в латвийском селе Лестене уже мемориальный комплекс в честь латышских легионеров СС. При этом денежные средства на строительства упомянутого мемориала выделил латвийский минкульт.

Кроме того, как отметил экс-премьер Украины, в эстонском городе Йыхви открыли мемориал нацистам Георгу Соодену и Раулю Юриадо, которые служили в одной из эстонских дивизий СС.

Как отметил Азаров, в ЕС уничтожают таким образом историческую память, а также придают забвению уроки прошлого.

До этого постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что российская сторона возмущена тем, что, несмотря на свои неоднократные призывы, руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) замалчивает тему преступлений украинских неонацистов.

Ранее Песков назвал власти Украины колыбелью возрождения нацизма в Европе.

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